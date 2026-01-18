ارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية (السلعية والنفطية) خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الماضي(2025) بنسبة 16.1%، مسجلة 43.4 مليار دولار، مقارنة بـ 37.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 6 مليارات دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، قفزت قيمة إجمالي صادرات السلع الغذائية خلال هذه الفترة بنسبة 19.3% لتسجل 5.348.245 مليار دولار، مقابل 4.484.109 مليار دولار، بزيادة 864.136 مليون دولار، كما ارتفع إجمالي صادرات السلع الزراعية بنسبة 1.1% لتسجل 3.55 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.51 مليار دولار، بزيادة 39.85 مليون دولار.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول صدرت إليها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي، بقيمة 6.32 مليار دولار، وبصعود 134.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، يليها إيطاليا بقيمة 3.40 مليار دولار، وبزيادة 26.1%، ثم تركيا بـ 2.65 مليار دولار، بنسبة تراجع 5.4%، ثم السعودية بـ 2.51 مليار دولار بانخفاض 12.3%، وأخيرا أمريكا بـ 2.26 مليار دولار، وارتفاع 19.2%.

وتسعى الحكومة إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية، إذ قال عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تصريحات سابقة، إن المستهدف بنهاية العام الجاري هو الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 46 مليار دولار في نهاية 2025، مقارنة بـ41 مليارًا في العام قبل الماضي، بزيادة لا تقل عن 5 مليارات دولار.

ووفق النشرة، ارتفع إجمالى قيمة الواردات لمصر خلال الـ 10 شهور الأولى من 2026، بنسبة 6.9%، ليسجل 84.41 مليار دولار، مقارنة بـ 78.95 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 5.45 مليار دولار.

وتراجعت قيمة إجمالي واردات السلع الزراعية بنسبة طفيفة بلغت 3.1% لتسجل 7.403.852 مليار دولار، مقارنة بـ7.414.140 مليار دولار، بانخفاض 10.288 مليون دولا، كما تراجعت قيمة إجمالي واردات مصر من السلع الغذائية بنسبة 6.3% لتسجل 10.146.543 مليار دولار، مقارنة بـ10.823.693 مليار دولار، بانخفاض 677.150 مليون دولار.

واحتلت الصين المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول استوردت منها مصر، خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضى، بقيمة واردات 15.65 مليار دولار، بزيادة 21.9%، يليها أمريكا بـ 10.61 مليار دولار بزيادة 72.9%، ثم السعودية بـ 7.80 مليار دولار بارتفاع 19.3%، ثم روسيا بقيمة 4.17 مليار دولار بتراجع 19.7%، وأخيرا البرازيل بقيمة 3.48 مليار دولار بتراجع 1.6%.

وأوضح الإحصاء أن هذه الدول الخمس تمثل نحو 49.4% من إجمالي وردات مصر من إجمالي دول العالم.

وفى إطار جهود الدولة لتنشيط حركة الصادرات وتحفيز المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق العالمية، خصص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025-2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات.

وانتهت الحكومة مؤخراً من برنامج لدعم الصادرات لتحقيق مستهدفات طموحة تستند إلى تجارب دولية رائدة، إلى جانب حوار مجتمعى موسع مع ممثلى المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وخبراء الاقتصاد والتجارة.

ورُفعت مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه ضمن موازنة مرنة تُستخدم لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادى العالى، وتحقيق طفرة تصديرية فى بعض القطاعات، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة أولى، وذلك من خلال نموذج اقتصادى متكامل لتوزيع الدعم، يراعى معايير مثل القيمة المضافة (50%)، معدل نمو الصادرات (30%)، الطاقة الإنتاجية (10%)، وعدد العاملين (10%) وإيجاد محددات إضافية مرنة تشمل دعم المعارض، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، النقل، الالتزام بالمعايير البيئية وكفاءة الطاقة.