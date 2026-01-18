كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت مؤخرًا على خطة واسعة لمصادرة أراضٍ فلسطينية، بهدف إقامة مشروع استيطاني ضخم من شأنه أن يفصل عمليًا محافظة سلفيت عن محافظة قلقيلية، ويقطع الروابط الطبيعية بين القرى في المنطقة.

وبينت الصحيفة أن المشروع يتضمن إقامة نحو 5,774 وحدة استيطانية في أحياء جديدة تمتد شرقًا، لربط مستوطنة "كرني شومرون" بمستوطنة "عمانوئيل"، إلى جانب "مدينة تعليمية" تضم عشرات المدارس ورياض الأطفال، ومرافق ثقافية ورياضية وتجارية كبيرة، من بينها قصر ثقافة، ونادٍ رياضي، ومركز تجاري رئيسي، وفق وكالة سند.

كما يشمل المشروع تغييرًا في البنية التحتية، يتضمن إعادة تعبيد الطرق، ودفن خطوط الكهرباء، وإنشاء حديقة عامة باستثمار يتجاوز 10 ملايين شيكل، إضافة إلى شق طرق جديدة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأراضي المستهدفة تشمل مساحات واسعة محيطة بمستوطنة قائمة جرى الإعلان عنها كـ"أراضي دولة"، لتسهيل إقامة حي استيطاني يربط المستوطنات ببعضها، ويحوّل القرى الفلسطينية المجاورة إلى جيوب معزولة.

ويشمل المخطط آلاف الوحدات السكنية، إلى جانب توسيع المستوطنة القائمة وتحويلها إلى مدينة متصلة عبر شبكة طرق رئيسية، بما يضمن السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة، ويحد من إمكانية إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيًا.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يقود المشروع، قوله إن "إقامة حي دوروت ستفتح الطريق لبناء آلاف الوحدات السكنية في كرني شومرون وتحويلها إلى مدينة متكاملة".

وأضاف: "عندما تكون كرني شومرون قوية، يتحسن الأمن في مناطق أخرى. نواصل البناء لتقوية الاستيطان وتثبيت الحزام الأمني للمنطقة الكبرى".

كما نقلت عن رئيس مجلس "كرني شومرون" الاستيطاني، يهوناتان كوزنيتس، قوله إن إعلان الأراضي المجاورة كـ"أراضي دولة" يشكل خطوة استراتيجية لإنشاء شبكة مستوطنات متصلة، ويعزز من عزل الفلسطينيين عن أراضيهم.