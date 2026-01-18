منتخب مصر يختتم تدريباته قبل السفر للمشاركة في بطولة إفريقيا لليد

أجرى منتخب مصر الأول لكرة اليد، اليوم، تدريبه الختامي المكثف قبل التوجه غدًا إلى رواندا، للمشاركة في بطولة إفريقيا والدفاع عن لقبه القاري للمرة الرابعة على التوالي، والعاشر في تاريخ كرة اليد المصرية.

شهد المران حالة من الجدية والتركيز الشديد، حيث عقد المدير الفني الإسباني بسكوال جلسة مطوّلة مع اللاعبين، تحدث خلالها بنبرة حاسمة، مؤكدًا أن البطولة تتطلب أقصى درجات القتال داخل الملعب، مشددًا على أن الاستنفار الكامل للطاقة، والالتزام، والانضباط، هي مفاتيح التفوق والنجاح.

وأظهر جميع نجوم المنتخب مستويات فنية وبدنية متميزة خلال التدريب، حيث عكست الحصة التدريبية الإصرار والرغبة القوية في الحفاظ على اللقب القاري واعتلاء منصة التتويج مرة أخرى.

من جانبهما، حرص خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومؤمن صفا، المشرف العام على المنتخبات، على تحفيز اللاعبين، مطالبين ببذل أقصى جهد ممكن والقتال حتى اللحظة الأخيرة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية، وتحقيق اللقب الرابع على التوالي، وتعزيز ريادة مصر القارية باللقب العاشر في تاريخها.