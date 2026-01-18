يحتفل الإعلامي عمرو الليثي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، من خلال برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة، مع الشيخ ربيع جمعة والمنشد محمد السوهاجي، وذلك بمناسبة بداية شهر شعبان وتلك الأيام المباركة، وبخاصة أن شهر شعبان يشهد مناسبة دينية غالية على قلوب المسلمين، وهي ليلة النصف من شعبان.

وتتناول الحلقة، الحديث عن منزلة وفضل شهر شعبان، وهذه الليلة المباركة، والعبادات المستحبة فيها، وأفضل الأدعية المستجابة.

كما يوضح الشيخ ربيع جمعة، خلال الحلقة، كيف تُرفع الأعمال فيها، ولماذا سُمّيت ليلة الغفران وليلة الإجابة.

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي أيضًا المنشد الديني محمد السوهاجي، الذي يشدو بأجمل الابتهالات الدينية.

والجدير بالذكر أن برنامج «واحد من الناس» يُذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على شاشة قناة الحياة.