إنييستا يقترب من العمل في الاتحاد المغربي لكرة القدم

كشف موقع "ذا أثليتيك" الإسباني عن اقتراب النجم الإسباني أندريس إنييستا من تولي دور إداري أو استشاري داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبراته الطويلة سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين عن كرة القدم في المغرب يرون في إنييستا شخصية قادرة على تقديم إسهامات نوعية في تطوير المنظومة الكروية، ودعم الخطط الرامية للنهوض باللعبة خلال السنوات المقبلة.

وذكر الموقع أن محادثات غير رسمية جرت خلال الأشهر الماضية بين الطرفين، ضمن إطار بحث سبل التعاون المحتمل، قبل أن تتم دعوة إنييستا لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال بالعاصمة الرباط كضيف شرف.

وأضاف "ذا أثليتيك" أن إنييستا أبدى انفتاحه للاستماع إلى المقترحات المطروحة، دون أن يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن الدور الذي قد يشغله في حال التوصل إلى اتفاق رسمي مع الاتحاد المغربي.