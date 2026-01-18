سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حلقة جديدة من لقاءات ملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان: "المتحف المصري الكبير.. أيقونة ثقافية تروي قصة الإنسان المصري"، في السابعة من مساء غد الاثنين بمركز الهناجر للفنون.

ويتحدث في الملتقى، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والمعماري حمدي سطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس سابقا ومستشار رئيس الجامعة وعضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عبد اللطيف، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.

وتدير الملتقى، الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى فقرة فنية تتضمن باقة متنوعة من أشهر الأغانى، والتي تقدمها فرقة "كورال هنغني" بقيادة المايسترو الدكتور صلاح مصطفى، ومشاركة المطربة هبة رمضان.