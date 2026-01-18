 فان دايك يعترف بخلل في ليفربول هذا الموسم - بوابة الشروق
الأحد 18 يناير 2026 5:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

فان دايك يعترف بخلل في ليفربول هذا الموسم

كريم صلاح
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 5:26 م | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 5:26 م

اعترف قائد ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك، بوجود تراجع واضح في أداء الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن حامل لقب الدوري الإنجليزي يفتقد بعض الأمور داخل الملعب ويحتاج إلى تصحيح سريع للمسار.

وجاءت تصريحات فان دايك عقب تعادل ليفربول 1-1 مع بيرنلي على ملعب أنفيلد، وهي نتيجة زادت من حالة الإحباط داخل الفريق.

وقال فان دايك: "الإحباط هو الكلمة التي تسيطر عليّ الآن. بعد مرور 60 دقيقة بدأنا نفقد التركيز وارتكبنا أخطاء، وهذا ليس للمرة الأولى. علينا معالجة هذا الأمر، تحدثنا عنه سابقًا، لكن من الواضح أننا بحاجة لمراجعته مرة أخرى".

وأضاف: "لدينا 48 ساعة فقط من أجل التقييم، سواء بين اللاعبين أو مع الجهاز الفني. سنراجع ما حدث وعلينا بعدها أن نتحرك. بصراحة، هناك شيء مفقود في الوقت الحالي ونريد تغييره".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك