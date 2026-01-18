وزير الري: كفاءة إدارة الموارد المائية حالت دون وصول أضرار السد الإثيوبي للمواطن

توثيق أي اضطرابات ناتجة عن التشغيل غير المنضبط

تراجع نصيب الفرد إلى 500 متر مكعب سنويا نتيجة الزيادة السكانية

115 مليون دولار تكلفة مشروعات التعاون مع دول حوض النيل



أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لمنع وصول أضرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية "غير المنضبطة" في ملء وتشغيل سد النهضة إلى المواطن المصري، عبر إدارة الموارد المائية بداخل البلاد بكفاءة عالية، وزيادة قدرة تصريف مفيض توشكى لتعزيز مرونة السد العالي في التعامل مع التغيرات المناخية والتصرفات العشوائية بأعالي النيل.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري، اليوم الأحد، في جلسة لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد كمال، لمناقشة "سياسة مصر المائية وتعزيز التعاون الدولي"، حيث استعرض سويلم إجراءات إدارة المنظومة المائية والتحديات التي يفرضها السد الإثيوبي، الذي يمثل النيل الأزرق الواصل إليه نحو 60% من المياه التي تصل لدولتي المصب.

وأوضح سويلم، أن الوزارة تتابع بدقة، وعلى مدار الساعة، حالة الأمطار والتصرفات المائية بأعالي النيل باستخدام أحدث النماذج الرياضية للتنبؤ، كما تراقب عن كثب عملية تشغيل السد الإثيوبي لتقدير مناسيب المياه وكميات المنصرف ببحيرة السد، مع التوثيق الدقيق لما يحدث من اضطراب في المنظومة المائية نتيجة التشغيل غير المنضبط وما ينتج عنه من أضرار لحقت بدولتي المصب (مصر والسودان).

وعلى صعيد التعاون الإقليمي، كشف الوزير عن استراتيجية مصرية لبناء تعاون استراتيجي مع دول حوض النيل الجنوبي، شملت تنفيذ مشروعات ثنائية بتكلفة تتجاوز 115 مليون دولار، تضمنت حفر 365 بئرا للمياه الجوفية، وإنشاء سدود لحصاد الأمطار، ومراكز للتنبؤ بالفيضانات، وتطهير المجاري المائية.

وأشار سويلم، إلى إطلاق آلية تمويلية بمخصصات 100 مليون دولار، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول الحوض.

وفي إطار العمل الدولي، أشار سويلم إلى نجاح "أسبوع القاهرة للمياه" كحدث سنوي رائد، لافتاً إلى تنفيذ 40 برنامجاً تدريبياً تحت مظلة مبادرة (AWARe) بمشاركة 900 متدرب خلال عامي 2024 و2025، مع استهداف تدريب 2500 آخرين مستقبلاً.

وأكد سويلم دور مصر في خدمة قضايا القارة الأفريقية خلال رئاستها السابقة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، ورئاستها الحالية لمرفق المياه الأفريقي الذي اعتمد استراتيجيته للأعوام (2026-2030) بالقاهرة في نوفمبر الماضي.