جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي مهاجمة عنصر من حزب الله جنوبي لبنان

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مهاجمته عنصرا من حزب الله في بلدة "جميجمة" بقضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن قواته "هاجمت قبل قليل عنصرًا من حزب الله، في منطقة جميجمة بجنوب لبنان"، دون تفاصيل أكثر.

لكن صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة، أضافت أن الهجوم جرى عبر طائرة مسيرة.

ولم يصدر تعقيبا فوريا من "حزب الله" حول ما أورده بيان الجيش الإسرائيلي.

غير أن وكالة الأنباء اللبنانية، أفادت بأن "العدو الإسرائيلي شن غارة من مسيرة على سيارة بطريق عين المزراب الواقعة بين بلدتي خربة سلم وجميجمة، بقضاء بنت جبيل (في محافظة النبطية/ جنوب)، ومعلومات عن تسجيل إصابة".

ومنذ فترة يتحدث إعلام عبري عن "استكمال" الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع تابعة لـ"حزب الله"، إذا فشلت الحكومة والجيش اللبنانيان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه قبل نهاية 2025.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ أواخر نوفمبر 2024، تنفذ إسرائيل هجمات يومية على لبنان خاصة جنوب البلاد.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت باتفاق وقف إطلاق النار.

كما عمدت إلى خرق الاتفاق أكثر من 10 آلاف مرة، وفق قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.