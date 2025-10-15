يشعر رجل الأعمال سميح ساويرس، بمعاناة نادي الزمالك في الفترة الحالية، التي يمر خلالها بمرحلة اقتصادية صعبة.

وقال ساويرس في تصريحات عبر قناة النهار: "أشجع الزمالك منذ الصغر وأنا الوحيد في أسرة ساويرس الذي أشجعه، وقد تعلقت بحب الزمالك منذ فترة طه بصري، وعمر النور".

وأضاف: "حزين للزمالك لأنه لم يملك القدرة المالية الكافية للاحتفاظ بأحمد سيد زيزو، هذا الأمر يصعب على أي نادٍ أن يحافظ على نجومه أمام عروض مغرية".

وأكمل: "الزمالك بدأ يتحسّن بالفعل بفضل الإدارة الجديدة، لكن إمكانياته المادية لا تُقارن بالبعض مثل الأهلي".

أما عن إمكانية دعم الزمالك ماليا.. قال: "لا أمانع المشاركة مادّيًا مع نادي الزمالك، بشرط وجود منظومة إدارية مستقرة وواضحة وهذا طبعي دائما، لكن المرحلة الحالية لم تكن مناسبة لاتخاذ مثل هذا القرار".

وأنهى: "لا أرى أنه من الحكمة الحكم على إدارة الزمالك الحالية بسرعة، وأنه من الأفضل الانتظار بين 3 إلى 4 سنوات لمعرفة إن تم تحقيق الاستقرار الحقيقي".