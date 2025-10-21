قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الجهاز الفني لنادي بيراميدز، بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيشتش، عن قائمة الفريق لمواجهة فاركو ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق بيراميدز موعدًا مع نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب 30 يونيو.

أعلن المدرب كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق لمباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.