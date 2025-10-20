 حماس لـ العربية: نزع سلاح الحركة أمر مطروح - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025 11:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

حماس لـ العربية: نزع سلاح الحركة أمر مطروح


نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 10:57 م | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 10:57 م

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن نزع سلاح الحركة أمر مطروح، موضحة أنه سيتم بالتوافق الوطني والحوار الجاد.

وأكدت الحركة في تصريحات خاصة لقناة «العربية»، مساء الاثنين، أن «القوى الفلسطينية قادرة على إيجاد مقاربات بشأن نزع السلاح».

وجددت حرصها على تنفيذ كل ما جاء في اتفاق غزة، مؤكدة أن «كل الحركة ملتزمة باتفاق وقف النار»، وذلك وفقًا لما أوردته القناة في خبر عاجل لها.

وذكرت أن وفد الحركة في القاهرة يبحث المرحلة التالية من اتفاق غزة، مشددة على أن «وقف النار يحتاج لحوار وطني فلسطيني معمق، خاصة أن القضايا المتبقية من الاتفاق شائكة».

وأضافت: «لا دور إداريا لنا في اليوم التالي في غزة وهذا محسوم، وسندعم أي جهة لحكم غزة إذا كان هناك إجماع وطني بشأنها».

ومؤخرًا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن حماس تعهدت بنزع سلاحها، مؤكدا أنه في حال لم تفِ بالتزامها فستضطر الولايات المتحدة أو أطراف أخرى، إلى إجبار الحركة على التخلي عن أسلحتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك