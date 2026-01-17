ترامب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن تأييده لتغيير الحكومة في طهران، قائلاً: "لقد حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران".

وفي تصريحات لموقع "بوليتيكو" الإخباري، ذكر ترامب أن القادة في طهران يرتكزون في حكمهم على القمع والعنف.

وشن ترامب هجوما حادا على المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، محملا إياه المسئولية عن "التدمير الكامل لبلاده". كما اتهمه باستخدام العنف "على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل".

وقال ترامب: "من أجل ضمان استمرار عمل البلاد، حتى وإن كان هذا العمل عند مستوى منخفض للغاية، يجب على القيادة التركيز على إدارة بلادها بشكل صحيح، كما أفعل أنا مع الولايات المتحدة، وليس قتل الناس بالآلاف من أجل الحفاظ على السيطرة".