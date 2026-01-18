تبرز منتجات الريتينول باعتبارها من أكثر مستحضرات العناية بالبشرة التي يرشحها خبراء الجلد والتجميل، نظرًا لما تقدمه من فوائد واضحة في تجديد البشرة وتحسين مظهرها. لكن لا يزال البعض مترددين في تجربتها، سواء بسبب الخوف من آثارها الجانبية أو لعدم معرفتهم الكافية بفوائدها وطريقة استخدامها الصحيحة.

- لماذا يعد الريتينول من أقوى مكونات العناية بالبشرة؟

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل»، فإن مشتقات فيتامين A المعروفة باسم الريتينويدات تُعد من أكثر المكونات فعالية في تحسين مظهر البشرة وتجديدها، لأنها تعمل على تسريع تجدد الخلايا وتحفيز إنتاج الكولاجين، وهو ما يساعد على تقليل الخطوط الدقيقة وعلامات التقدم في العمر، بالإضافة إلى دورها في علاج مشكلات مثل حب الشباب والتصبغات.

ويُعد الريتينول خيارًا أكثر أمانًا للمبتدئين، ويتوافر بتركيبات متعددة في مستحضرات العناية اليومية.

- لماذا ينصح بتجربة الريتينول في يناير وفبراير؟

وبحسب التقرير، فمن المعروف أن الريتينول شديد الحساسية للضوء، إذ يجعل البشرة أكثر عرضة للتأثر بأشعة الشمس، وهو ما يفرض الالتزام باستخدام واقٍ شمسي يومي.

ولهذا السبب يُعد شهرا يناير وفبراير توقيتًا مثاليًا لبدء استخدامه، حيث تكون مستويات الأشعة فوق البنفسجية في أدنى معدلاتها خلال العام.

وأظهر التقرير أن انخفاض التعرض للشمس يقلل من احتمالات التهيج والتصبغات الالتهابية، وهي من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا عند استخدام فيتامين A في الفصول الدافئة.

وأشار خبراء العناية بالبشرة إلى أن الشتاء يساعد بشكل غير مباشر على نجاح تجربة الريتينول، إذ يكون الأشخاص أكثر ميلًا للالتزام بروتين ثابت للعناية بالبشرة مع قلة الخروج والتعرض للعوامل الخارجية مقارنة بالصيف.

وبين الخبراء أن الانتظام يسمح للبشرة بالتأقلم التدريجي مع منتجات الريتينول، وهو عنصر أساسي لتحقيق نتائج واضحة دون إرهاق الجلد.

- هل يمكن أن يزيد الريتينول من جفاف البشرة في الشتاء؟

ومن المخاوف الشائعة أن استخدام الريتينول في الشتاء قد يزيد من الجفاف والحساسية، إلا أن التقرير أوضح أنه في الأسابيع الأولى من استخدام الريتينول قد تظهر علامات خفيفة مثل الاحمرار أو التقشير. وإذا استمرت الأعراض يمكن اللجوء إلى ما يُعرف بطريقة «الساندويتش».

وبين التقرير أن هذه الطريقة تعتمد على وضع طبقة خفيفة من المرطب قبل الريتينول ثم طبقة أخرى بعده، وهو ما يساعد على تقليل الجفاف دون التأثير على فعالية المكون.

- كيف نستخدم منتجات الريتينول بطريقة صحيحة؟

وطبقًا لـ«كليفلاند كلينك»، يجب إجراء اختبار حساسية للبشرة قبل إدخال الريتينول إلى روتين العناية بالبشرة، وذلك من خلال وضع كمية صغيرة منه على منطقة محدودة من الجلد ومراقبتها لمدة 24 إلى 48 ساعة للتأكد من عدم ظهور تهيج أو تحسس.

وفي حال عدم حدوث أي رد فعل يمكن البدء باستخدامه بأمان، كما يُفضّل تطبيق الريتينول ليلًا فقط، مع الالتزام بتعليمات العبوة أو إرشادات الطبيب.

ويبدأ الروتين بتنظيف البشرة بمنظف لطيف وتجفيفها بالتربيت دون فرك، ثم توزيع كمية صغيرة تعادل حجم حبة البازلاء على الوجه بالكامل، مع تجنب منطقة العينين والفم خلال أول أسبوعين.

ويُنصح باستخدامه يومًا بعد يوم لمنح البشرة فرصة للتأقلم، ثم ترطيب البشرة باستخدام مرطب خفيف لا يسد المسام لدعم الحاجز الجلدي وتقليل احتمالات الجفاف أو التهيج.