ماجد الكدواني يحصد جائزة الممثل المفضل سينمائيًا في حفل Joy Awards ويؤكد: الفن مهنة مقدسة

فاز الممثل ماجد الكدواني بجائزة الممثل المفضل في فئة السينما عن فيلم "فيها إيه يعني"، خلال حفل Joy award، هذا العام، حيث قدم الجائزة الإعلامي باسم يوسف.

وقال الكدواني: "متشكر جدا، احمد مالك يستاهل اضعاف اضعاف الجايزة، وبشكر ربنا على النعمة اللي انا فيها، واحب اشكر كل صناع الفيلم لان الفيلم اتبذل فيه مجهود كبير وبشكر مراتي وابني وبنتي اللي بيدعموني نفسيا وبيتحملوني رغم مصاعب المهنة".

وأضاف ماجد: "لما بروح اي مهرجان في اي مكان بحس برهبة كبيرة لاني بمثل بلدي، فانا انهاردة اشعر بمهابة وفخر عظيم ودايما بيرجف قلبي كلمة الفنان المصري، وفخور ان انا بمثل مصر على ارض هذا البلد الغالي والشقيق، وبشكر المملكة العربية السعودية ارضا وشعبا انها اتاحت لي الوقوف هنا، والفن له تأثير عظيم واحب اشكر كل من صوت لي في الوطن العربي، ورأي الجمهور ده شئ مخيف، الفن مهنة مقدسة وسيكون حسابنا عسير امام الله لو لم نؤثر في نفوس الناس".

واختتم: "أشكر الجمهور السعودي هذا الجمهور المتذوق لكل انواع الفنون"، الفن مجمعنا من كل انحاء العالم حتى اللي رحلوا مازالوا عايشين معانا

جائزة "الممثل المفضل" فيتنافس عليها كلا من أحمد مالك عن فيلم "6 أيام"، وماجد الكدواني عن فيلم "فيها إيه يعني"، ومحمد شايف عن فيلم "الزرفة"، وبشار الشطي "وحش حولي سلسلة وحوش".