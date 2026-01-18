الممثل الأمريكي فوريست ويتكر يفوز بجائزة الإنجاز مدى الحياة حفل Joy award

فاز الممثل الأمريكي فوريست ويتكر، بجائزة الإنجاز مدى الحياة، في حفل Joy award هذا العام، وقدم الجائزة الفنانة كارمن بصيبص ويوسف الشريف.

وحرص الحضور على التصفيق للفنان فوريست ويتكر على التصفيق له بحرارة شديدة عن صعودة على المسرح، وقام كل من في قاعة الحفل بالوقوف له تقديرا لمسيرته الفنية العملاقة.

ويشهد الحفل تكريم وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، والملحن عمرو مصطفى، بالإضافة إلى الفنانة الإماراتية أحلام، والممثل الأمريكي فوريست ويتكر، والممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميلي بوبي براون، والممثل والمنتج الأمريكي جيرمي رينر، والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ومقدم البرامج السعودي صالح العريض.

وتشهد نسخة «جوي أوورد» هذا العام حضور مجموعة من النجوم العالميين وهم؛ ميلي بوبي براون، وجيرمي رينر، وفورست ويتكر، ومريم أوزرلي، وبينار دينيز، وبيتر منساه، واوسكار اسحاق، وريتشارد شيفر، وشوكرو نجاتي شاهين، وترافيس فيميل، وتوبا بويوكستون، ورون إيلي كوهين، وميلي بوبي براون، وبشرى ديفيلي، وباريش اردوتش، وألكسندر لودفيج، وألفي آلن، وأرون هيلبينج، ولي كونغ جاي، ولي بيونغ هون، ولوك أرنولد، وليز متشيل، ومكسيم ألكسندر، وجيرمي بيفين، وروبي ويليامز، وكان أورجنجي أوغلو، وجيرمي رينر، وهنري جي إم جونز، وكارولين شوفيل، وفورست ويتكر، وساول الفاريز، ودجيمور هونسو، وهاندة ارتشيل، وهيدز غراهام، وهازل كايا، وشاه روخ خان، وخالد أرغنتش.