إسرائيل تعلن تسلمها رفات أسير جديد ليرتفع العدد إلى 14 جثمانا

أعلنت إسرائيل، مساء الاثنين، أنها تسلمت من الصليب الأحمر بقطاع غزة جثة أسير جديد، ليرتفع عدد الجثامين التي استلمتها تل أبيب إلى 14.

جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشره بحسابه الرسمي على منصة "إكس".

وقال البيان: "تسلمت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، نعشاً يحتوي على رفات مختطف متوفى، وتم تسليمه لقوة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة".

وأضاف: "ومن هناك سيتم نقل النعش إلى إسرائيل، وسيتم بعد ذلك نقل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة. وعند استكمال عملية التعرف على الهوية، سيتم إبلاغ العائلة رسميا".

وقال: "يُطلب من الجمهور احترام خصوصية العائلات والامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات غير الرسمية وغير الموثوقة".​​​​​​​

وبذلك تكون حماس قد أفرجت منذ بدء تنفيذ الاتفاق، عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 14 أسيرا من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون.

بينما تقول إسرائيل إن العدد المتبقي 15، مدعية أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

وتقول حركة حماس إنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

وتوصلت حركة "حماس" وإسرائيل لاتفاق يوقف حرب الإبادة على غزة، ويفرج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، إضافة إلى 1968 أسير فلسطيني، استنادا إلى خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسببت هذه الحرب التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، في استشهاد 68 ألفا و216 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.