قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك زيادة «كبيرة جدًا ومطردة» في حجم الاستثمارات الخاصة، مشيرا إلى ارتفاعها من 565 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022 إلى 700 مليار جنيه في عام 2023-2024.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور» أن الارتفاع نتاج التحسن في بيئة الاستثمار، ويأتي بالتزامن مع تقليل الدولة لاستثماراتها، مشددا أن مفهوم «التخارج ليس معناه البيع» ولكن «تقليل دور الدولة في نشاط معين».

وأكد أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تنظم هذه العملية بشكل واضح، موضحا أن الوثيقة تحدد الأنشطة التي ستستمر فيها الدولة، وتلك التي ستساهم فيها «دون احتكار»، وأخرى «الدولة ليست مهتمة بها، وتمثل 75% من الأنشطة».

وشدد على تطبيق «قوانين السوق» دون استثناءات، قائلا: «لو أننا نطبق قوانين السوق، مين بقى يهتم بالملكية؟ مش مهم، طالما القوانين تطبق على الكل دون أي استثناءات أو تمييز».

وأشار إلى أن ذلك يمثل التوجه الذي تركز عليه الدولة في الوقت الحالي، من خلال العمل على رفع كفاءة أصولها وتدويرها بطريقة اقتصادية مثلى لتوفير الإيرادات، ولكن «دون الإخلال بقوانين السوق»، مؤكدا أن «لدينا أصولا كثيرة جدًا.. ومصر غنية بأصولها».