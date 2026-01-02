مانشستر سيتي يبدأ 2026 بالتعادل أمام سندرلاند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة فريق مانشستر سيتي مع سندرلاند، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 19 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26.

وحاول مانشستر سيتي تسجيل الهدف بأي شكل إلا أن فريق سندرلاند رفض ذلك متسلحا بالدفاع القوي على حدود منطقة الجزاء.

وتعد هذه النتيجة أول هدية لفريق أرسنال من مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد "الجانرز" في المركز الأول بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 45 نقطة.

أما فريق بيب جوارديولا فرفع رصيده إلى 41 نقطة فقط في المركز الثاني، ليظل الفارق بينه وبين أرسنال 4 نقاط.