كشف الفنان والمخرج معتز التوني، عن رغبته في العمل مع الفنانين محمد هنيدي وأحمد حلمي، قائلا: «نفسي اشتغل مع الأستاذ محمد هنيدي، والأستاذ أحمد حلمي».

وأعرب خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر «MBC مصر» عن سعادته بالعمل في الوقت الحالي بفيلم «خلي بالك من نفسك» مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان وأحمد السقا، مضيفا: «العمل بالنسبة لي مع الأستاذة ياسمين عبد العزيز وأستاذ أحمد السقا، شيء عظيم جدًا»، لافتا إلى ارتباطه بعلاقة قديمة بالفنان أحمد السقا، منذ أن كان مخرجًا مساعدًا.

وأشار إلى شعوره بحالة من القلق والخوف قبل حلقته التي استضاف فيها الفنان ماجد الكدواني في البودكاست الخاص به «فضفضت أوي»، لافتا إلى عدم قدرته على ممازحته بنفس الطريقة المعتادة التي يتعامل بها مع ضيوفه الآخرين، وذلك على الرغم من «خفة دمه وهزاره المعتاد».

وقال إن سعادته بنجاحه كمخرج تفوق سعادته بالنجاح كممثل و «ترضيه أكثر»، مستشهدا بتذكر الجمهور لأفلام «سمير وشهير وبهير» أو «جحيم في الهند» و «كابتن مصر».

وتابع: «فكرة أنك تدخل مع الناس وتسمع الضحك في قاعة العرض، وتجد أن نفس المشهد يضحك الجمهور في قاعات مختلفة، يمنحك شعورا خاصا كمخرج».

ورد على إشادة الإعلامي شريف عامر، الذي اعتبر أنه والمخرج أحمد الجندي، شكلا «مدرسة وحالة جديدة من البهجة» والكوميديا في مصر، قائلا: «لا أفكر في ذلك، كثير عملوا شبهنا، أنا والجندي كنا أفشل اثنين وآخر اسمين في الكشف، والـ 4 سنين كنا كده، إحنا آخر اسمين في دفعة المعهد، وبالعافية نجحنا، لكن ربنا كرمنا وتواجدنا، والناس بتقول علينا أننا بنضحكهم، وبتدخل العمل على اسمنا».