اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025

يطوي النادي الأهلي صفحة عام جديد من تاريخه، حيث نجح خلال 2025 في إسعاد جماهيره في بعض الأحيان، كما شهد بعض الإخفاقات، بالإضافة إلى تعيين مجلس إدارة جديد.

وتستعرض الشروق أبرز الأحداث التي شهدها النادي الأهلي في عام 2025، خلال السطور المقبلة:

مجلس جديد

ونجحت إدارة الأهلي في توفيق أوضاعها، وقامت بإجراء انتخابات مجلس الإدارة في أكتوبر الماضي، والتي شهدت استمرار محمود الخطيب في منصبه، كرئيس للنادي، مع ظهور وجوه جديدة في العضوية، على رأسهم، سيد عبد الحفيظ، وحازم هلال، وأحمد حسام عوض، وإبراهيم العامري، ورويدا هشام، بجانب وجود ياسين منصور في منصب نائب الرئيس.

ورغم هدوء انتخابات الأهلي، حيث فازت معظم أفراد قائمة محمود الخطيب بالتزكية، إلا أنها شهدت إثارة كبيرة في الأيام التي سبقتها، حيث أعلن محمود الخطيب عدم المشاركة بها، إلا أنه تراجع عن ذلك القرار، بعدما تعرض للعديد من الضغوطات -على حد قوله-.

اكتساح في الصالات

توج النادي الأهلي بالعديد من البطولات على صعيد ألعاب الصالات خلال 2025، إذ فاز فريق الكرة الطائرة رجال بالدوري المصري للمرة 35 في تاريخه، بعد تفوقه على فريق بتروجت في النهائي.

وفي الكرة الطائرة أيضًا، تُوج الأهلي ببطولة كأس مصر رجال للمرة الـ 23 في تاريخه، بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 في النهائي، كما فاز الأحمر ببطولة كأس السوبر المحلي بالفوز على الأبيض بنتيجة 3-2.

وفي كرة اليد، قدم الأهلي موسمًا تاريخيًا، بالتتويج بـ 6 بطولات، حيث تمكن رجال يد الأحمر محليًا من الفوز ببطولات الدوري وكأس مصر والسوبر المصري، وعلى المستوى القاري توج الفريق ببطولة الأندية أبطال الدوري التي أقيمت بالمغرب وكأس السوبر وكأس الكؤوس.

كما حصل فريق كرة اليد بالأهلي على المركز الرابع في كأس العالم الأندية، وذلك بعد هزيمته أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة (32-23)، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعلى صعيد السيدات، فاز فريق كرة اليد بالأهلي بـ 3 بطولات محلية رئيسية، هي دوري المحترفين، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، كما فاز الفريق بفضية أفريقيا 2025 بعد التأهل للنهائي لأول مرة منذ 46 عامًا.

وفي كرة السلة، نجح الأهلي في التتويج بلقب دوري المرتبط، للمرة الثامنة في تاريخه، بعد انسحاب فريق الاتحاد السكندري، ورفض خوض مباراة إياب الدور النهائي، كما تُوج الفريق نفسه ببطولة كأس السوبر المحلي، بعد الفوز على زعيم الثغر.

وعلى صعيد السيدات، فاز فريق الأهلي ببطولة دوري المرتبط، كما حصل الأحمر على بطولة أفريقيا للأندية لأول مرة في التاريخ، بعد الفوز على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 77-51.