شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بتعليق ساخر

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 11:40 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 11:40 م

أثارت رباب صلاح، شقيقة نجم وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد منشور ساخر على حسابها في إنستجرام، ردًّا على الانتقادات التي طالت شقيقها مؤخرًا.

ونشرت رباب عبر خاصية «ستوري» صورة لقائمة الهدافين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلّقت عليها بعبارة: «لازم يبطل كورة أصله مش بيعرف يلعب»، في إشارة ساخرة للدفاع عن محمد صلاح بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها، خاصة عقب خروج منتخب مصر من نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، والتي طالبت البعض خلالها اللاعب بالاعتزال النهائي.

ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين المصريين في الدوري الإنجليزي برصيد 190 هدفًا، يليه أحمد حسام ميدو بـ22 هدفًا، ثم عمرو زكي بـ10 أهداف، فيما يأتي تريزيجيه وعمر مرموش في المركز الرابع برصيد 8 أهداف لكل منهما.


