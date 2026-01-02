صفقات تاريخية وقرارات حاسمة في حصاد الأهلي خلال 2025

يطوي النادي الأهلي صفحة عام جديد من تاريخه، حيث نجح خلال 2025 في إسعاد جماهيره في بعض الأحيان، كما شهد بعض الإخفاقات التي تسببت في العديد من القرارات الحاسمة.

وتستعرض الشروق أبرز الأحداث التي شهدها النادي الأهلي في عام 2025، خلال السطور المقبلة:

صفقات تاريخية

أبرم النادي الأهلي خلال 2025 العديد من الصفقات التاريخية، لتدعيم صفوف فريقه الأول، كانت أشهرها التعاقد مع أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك السابق، بعد انتهاء تعاقده مع الأبيض.

كما تعاقد الأهلي في صيف 2025 مع محمود حسن تريزيجيه، قادمًا من طرابزون سبور التركي، بعد مسيرة احترافية طويلة في الملاعب الأوروبية، وكانت أبرز تلك المحطات، الانتقال لأستون فيلا الإنجليزي.

وضم الأهلي أيضًا النجم الدولي التونسي، محمد علي بن رمضان، قادمًا من فرينسفاروش المجري، بعد عدة محاولات فاشلة في التعاقد معه خلال المواسم الماضي.

ومثلما أبرم الأهلي صفقات تاريخية في 2025، فغادر صفوفه العديد من النجوم السابقين أيضًا، وانتقلوا لفرق أخرى في صفقات مجانية، وأبرزهم الدولي التونسي، علي معلول، بجانب لاعب خط الوسط، عمر السولية، والثنائي الدفاعي، رامي ربيعة، وأكرم توفيق، وجميعهم لعدم تجديد التعاقد معهم.

قرارات حاسمة

شهد عام 2025 أيضًا العديد من القرارات الحاسمة لمجلس الإدارة، كان أبرزها الانسحاب من مواجهة الزمالك، في بطولة الدوري الممتاز، وذلك للاعتراض على عدم الموافقة على طلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لتلك المباراة.

وبينما كان يتراجع الأهلي عن قراره، وتتوجه حافلته إلى استاد القاهرة لخوض المباراة، بعد الإعلان عن استقدام طاقم تحكيم سعودي، إلا أن الحافلة غيرت مسارها وتوجهت إلى فرع النادي في مدينة نصر، بعد تأكد الأحمر من إسناد القمة لحكام مصريين.

ومن بين القرارات المصيرية الأخرى، كان قرار إدارة محمود الخطيب، بفسخ التعاقد مع مارسيل كولر، المدير الفني الأسبق للفريق، على إثر الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام ماميلودي صن داونز.

وبعدما استعانت إدارة الأهلي بالمدرب المحلي، عماد النحاس، لاستكمال مشوار الفريق في بطولة الدوري، تقرر التعاقد مع المدرب الإسباني، خوسيه ريبييرو، إلا أنه غادر سريعًا الفريق، بعد النتائج المخيبة في كأس العالم للأندية، وكذلك البداية غير الجيدة في الدوري الممتاز هذا الموسم، والتي كان أخرها الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

وبعدما عاد النحاس لقيادة الأهلي في بعض مباريات الدوري، تعاقدت إدارة النادي الأهلي مع ييس توروب، المدير الفني الحالي للأحمر، والذي يقود الفريق منذ سبتمبر الماضي، فيما انتقل النحاس لتدريب الزوراء العراقي.