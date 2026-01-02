روسيا: سلمنا أمريكا دليلاً على إحباط ضربة أوكرانية لمقر إقامة بوتين

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إنها فكت شفرة بيانات الملاحة الخاصة بمسيرة أوكرانية، تدعي أنها تظهر هجوما مخططا له على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، وأنها سلمت هذه المواد لممثلي الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن بيانات التوجيه التي تم فك تشفيرها، والتي عرضت في ملف مع أحد مكونات المسيرة، سلمت لمسؤولين من مكتب الملحق العسكري الأمريكي الموجود في السفارة بموسكو.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية، إيجور كوستيوكوف، وهو يسلم الأدلة.

وتنفي أوكرانيا شن أي هجوم وتتهم موسكو باستخدام الادعاء الكاذب لتبرير الضربات على المباني الحكومية في كييف.

وفي الفيديو، قال كوستيوكوف - الذي نادرا ما يظهر في العلن - إن متخصصي الاستخبارات الروس فكوا شفرة البيانات التي ادعى أنها أثبتت أن المسيرة كانت تهدف إلى تنفيذ "هجوم إرهابي" على مقر إقامة بوتين في منطقة نوفجورود الروسية في 29 ديسمبر 2025.

وقال إن روسيا تأمل أن يسهم الكشف عن هذه المعلومات في إثبات الحقيقة.

ولم تحدد موسكو هوية المسؤولين الأمريكيين الذين ظهروا في الفيديو أو تحدد مناصبهم.

وقد زعمت روسيا أن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين في "فالداي" بـ 91 مسيرة، قالت إنه تم إسقاطها جميعا.

وبعد أيام من المطالبات الأوكرانية بتقديم أدلة، نشرت وزارة الدفاع الروسية عدة مقاطع فيديو يوم الأربعاء، تظهر ما قالت إنه مسيرة ملقاة في غابة مغطاة بالثلوج، وخرائط بمسارات الطيران، ومن زعمت أنهم شهود عيان.

تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

وقال الكرملين إن بوتين أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا على حادثة المسيرات المزعومة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مضيفا أنه بينما لا تنوي موسكو الانسحاب من محادثات السلام التي شجعها ترامب، إلا أنها ستتخذ موقفا أكثر صرامة.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات باستخدام الحادث لتعطيل مفاوضات السلام.

وفي حين أنه لا يمكن إنكار أن أوكرانيا تضرب أهدافا روسية بانتظام في إطار دفاعها ضد الغزو الروسي، إلا أن هناك شكوكا حول ادعاء موسكو بأن مقر إقامة بوتين كان هو الهدف المقصود.

كما بدا أن تسليم المواد إلى الولايات المتحدة جاء رداً على تقارير إعلامية أمريكية هذا الأسبوع نقلاً عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) التي خلصت إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية لم تكن تستهدف مقر إقامة بوتين - وهو تقييم ورد أنه تمت مشاركته مع ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي قد انتقد المؤامرة المزعومة ضد بوتين، مما نال ثناء الكرملين، بينما اتهم المعلقون الروس قيادة (سي آي ايه) بأنها موالية لأوكرانيا.

وتقاتل أوكرانيا منذ ما يقرب من أربع سنوات، بدعم غربي، ضد غزو واسع النطاق أمر به بوتين.