خليل الحية: ملتزمون بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ وتسليم جميع الجثامين

أكد خليل الحية، القيادي في حركة حماس ورئيس وفدها المفاوض، التزام الحركة الكامل بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ، مشيرًا إلى الجدية في استخراج وتسليم جميع الجثامين وفقًا لما نص عليه الاتفاق.

وقال الحية، في لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على قناة القاهرة الإخبارية، إن الوسطاء — وخاصة مصر وقطر وتركيا — بذلوا جهودًا كبيرة خلال المفاوضات، مشيدًا بما وصفه بـ«التظاهرة الدولية الكبرى» التي استضافتها مصر بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أنها «تعبير عن الإرادة الدولية التي تؤكد أن الحرب في غزة قد انتهت».

وأضاف أن تكرار الرئيس ترامب لعبارة "انتهت الحرب على غزة" يمنح، بحسب تعبيره، ضمانات إضافية تؤكد ما تم التوصل إليه عبر الوسطاء، وتطمئن إلى أن الحرب انتهت فعليًا، مؤكدًا أن حركة حماس مصمّمة على المضي في تنفيذ بنود الاتفاق حتى نهايته.

وفيما يتعلق بملف الجثامين، شدد الحية على أن الحركة لا تحتفظ بأي جثمان بدافع أو مطمع، وأن الهدف هو إعادة الشهداء إلى ذويهم لدفنهم بكرامة، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ.