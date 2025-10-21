تحدثت الفنانة أمينة خليل، عن حياتها الجديدة بعد زواجها من المصور الفوتوغرافي أحمد زعتر، والسبب وراء إقامتها حفلي زفاف.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية «النهار» إن الشهور الأربعة الماضية كانت حافلة بالأحداث والانشغالات، معقبة: «مش ملاحقين نستقر».

وكشفت عن أسباب قرارها بإقامة حفلي زفاف، أحدهما في مصر والآخر خارجها، مشيرة إلى أن حفل مصر كان ضروريا لتشارك فرحتها مع عائلتها وكل من تعتبرهم عائلتها في الوسط الفني، قائلة: «كنت مهتمة إن الناس دي اللي بحس إن أنا بنتهم يفرحوا، وأنا عايزة أفرح معاهم».

وأضافت أن الحفل الثاني، كان بمثابة مساحة خاصة واحتراما لزوجها، قائلة: «أحمد لم يختر الأضواء اللي أنا فيها، لكنه اختارني أنا».

وأوضحت أن هذا الحفل الخاص كان لهما ولأصدقائهما المقربين للغاية، بعيدا عن الكاميرات والأضواء، لخلق أجواء مريحة له تحديدا.

وأشارت إلى أن قصة الحب، بدأت بصداقة قديمة بعد عمل جمعهما، ثم تطورت الأمور بعد مكالمة هاتفية واحدة منها، متابعة: «أنا وسط بنات جيلي، فأنا يُعتبر تأخرت جدًا في الزواج».

وأضافت أن أولوياتها تغيرت مع العمر، وأصبحت تبحث عن أمور أعمق من مجرد المشاعر، مثل «التفاهم والنقاش وطريقة التفكير، وأن يكون صديقا تستطيع معاشرته وتشعر معه بالأمان».

ونوهت إلى احترام زوجها لطبيعة عملها، مضيفة: «مبسوطة جدًا أن أحمد في عالم الفن، بس مش فنان، لكنه فاهم إن في أشهر أنا ممكن أكون موجودة ومش موجودة، وفاهم التأثير النفسي للأدوار عليّ».