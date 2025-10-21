سأل الإعلامي عمرو أديب، الفنانة هنا الزاهد، عما إذا كان الارتباط بامرأة جميلة يسبب مشكلة.

وأضافت الزاهد، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الأمر من الممكن أن يسبب مشكلة إذا كانت المرأة «غير مخلصة»، أو الرجل لا يثق في نفسه.

وأكملت: «لو واثق فيا وواثق في نفسه، ممكن يبقى أحلى مني»، ليقاطعها الإعلامي: «في حد أحلى منك غير أحمد عز طبعًا.. أنا عندي مشكلة مع أحمد عز وعمرو دياب، لا هقدر أعدي ده ولا ده».

وجاملته الفنانة بالقول: «أنت في نفس الحاجة، كفاية الروح، روحك جميلة أوي.. لكن أحمد عز أحلى من بنات، هو زي بتوع هوليود شكلًا ويقدر ينافس ليوناردو دي كابريو»، بحسب تعبيرها.

وفي سياق آخر، تحدثت الفنانة عن تعاونها مع الفنان كريم عبد العزيز، قائلة إنها استمتعت بالتعاون معه في مسرحية «الباشا».

وأشارت إلى تعاونهما في فيلم «المشروع إكس» والذي ظهرت فيه كضيفة شرف، ولعبت دور زوجته الراحلة.