هنا الزاهد تتحدث عن أمور لا تعجبها في الوسط الفني: التطبيل وفي ناس مزيفة جدا

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن بعض الأمور التي لا تعجبها في الوسط الفني، قائلة إن بعض الأشخاص «مزيفون جدًا».

وقالت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «في ناس مزيفة جدًا وببقا عارفاهم، لإني مبعرفش أتكلم مع حد مش زيي»، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى عدم إعجابها بما وصفته بـ«التطبيل» من الأشخاص المحيطين بكبار النجوم، قائلة: «ممكن يكونوا بيحبوا الفنان والفنانة، لكن المجاملات ممكن تضر البني آدم».

وبسؤالها عما إذا تتعرض لـ«المعاكسة» في حياتها اليومية، أكدت أنها لا تسمح لأحد بأن يتعدى حدوده، خاصة أن ردود فعلها تتسم بـ«الهجومية» بعض الشيء.

وذكرت أنها لم تزر الطبيب النفسي للعلاج، واضطرت للذهاب إليه فقط عند تقديم شخصيتها بمسلسل «إقامة جبرية»، ليرد أديب بالقول: «برافو عليكي».

وأوضحت أن الطبيب طلب منها الحديث ببطء، والتفكير قبل التحدث، وخفض نبرة صوتها، وأن تكون لغة الجسد بطيئة.