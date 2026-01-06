نشطاء: مقتل 29 شخصا جراء الاحتجاجات المتواصلة في إيران

قال نشطاء، يوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 29 شخصا لاقوا حتفهم في الاحتجاجات المتواصلة في إيران، مع دخول التظاهرات أسبوعها الثاني.

وأفادت شبكة نشطاء حقوق الإنسان في إيران ، ومقرها الولايات المتحدة، بأن أكثر من 1200 شخص جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد ضد قيادة الدولة.

وذكر النشطاء أن من بين القتلى عنصرين من قوات الأمن.

وبحسب النشطاء، شهدت ما لا يقل عن 88 مدينة احتجاجات خلال الأيام الماضية، فيما نُظمت تظاهرات في 27 من أصل 31 محافظة على مستوى البلاد.

وأضافوا أنه بعد رد قوات الأمن بالعنف، ولا سيما في المناطق الريفية، عادت الاحتجاجات لتصل مجددا إلى مدن كبرى مثل طهران ومشهد.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية أنها ستتعامل مع الأحداث من دون أي تساهل.





