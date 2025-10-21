كشفت الفنانة أمينة خليل، أن بدايتها الفنية في مصر، كانت «كومبارس» في فيلم «إسكندرية ليه؟» للمخرج يوسف شاهين.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية «النهار»: «أول مرة في حياتي دخلت لوكيشن تصوير في مصر كان في فيلم يوسف شاهين إسكندرية نيويورك، أنا كنت كومبارس في الفيلم».

وأضافت أنها كانت في الخامسة عشرة من عمرها آنذاك، مشيرة إلى أنها لم تفهم الكثير مما يدور حولها، إلا أنها تتذكر جيدًا حالة «الرهبة الفظيعة والخوف وكذلك الانبهار» التي سيطرت عليها آنذاك.

وتابعت: «أتذكر جيدًا أن بمجرد دخول الأستاذ يوسف شاهين إلى اللوكيشن، كان يسود صمت تام احتراما له، هذه لحظة لن أنساها أبدًا في حياتي».

وأعلنت عن قرارها بالغياب عن الموسم الرمضاني المقبل، قائلة: «قررت أن أتغيب عن رمضان هذا العام، لأني مهتمة جدًا بالتركيز في السينما».

وكشفت عن استعداها للمشاركة في ثلاثة أفلام دفعة واحدة، مشيرة إلى أن مسلسلها الأخير في موسم دراما رمضان «لام شمسية»؛ كان «أصعب ما قدمت في مسيرتها».

وأضافت: «حين عدت للمنزل مع نهاية تصوير المسلسل، نظرت في المرآة، لم أعرف أين أمينة، اختفت، احتجت شهرا كاملا لأستعيد نفسي».

وأوضحت أنها خاضت رحلة «ديتوكس» نفسي وجسدي، وقضت وقتا طويلا مع عائلتها الذين يمثلون لها «الأمان» كي تتمكن من تفريغ الطاقة السلبية التي حملتها من الشخصية.