أبدى الإعلامي عمرو أديب، اعتذاره للمتحف المصري، معربا عن شعوره بـ «الخجل من نفسه» بعد متابعته حادثة السطو التي تعرض لها متحف اللوفر في باريس.

وقال خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» : «يجب أن أعترف اعترافًا واضحًا، اليوم، عندما تابعت سرقة متحف اللوفر في باريس، شعرت بالخجل من نفسي لأني سخرت من المتحف المصري عندما سرقت الأسورة، أعتذر للمتحف المصري، والمتحف المصري على رأسي من فوق، ومش هعمل كده ثاني، وبعترف بغلطتي يومها».

ووصف سرقة اللوفر بأنها «فضيحة بكل المقاييس»، بعد أن حدثت في وضح النهار وخلال سبع دقائق، باستخدام «ونش عفش» للوصول إلى نافذة عليا، لافتا إلى تمكن اللصوص من سرقة قطع تاريخية لا تقدر بثمن تعود لعصر نابليون بونابرت.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الأحد، أن المجوهرات المسروقة من اللوفر؛ لا تقدر بثمن، مشيرا إلى أن تمكن اللصوص من دخول المتحف من الخارج باستخدام رافعة وضعت على ظهر شاحنة وركزوا جهودهم على سرقة خزانتين للعرض.

وكانت وزارة الداخلية، قد ألقت القبض على المتهمة بسرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري، سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن المتهمة كانت اخصائية ترميم بالمتحف، وتمكنت من سرقة الأسورة أثناء تواجدها بعملها بالمتحف بأسلوب المغافلة.