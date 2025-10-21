قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها كانت متحمسة للمشاركة في فيلم 7 DOGS، الذي يجمع بين كوكبة من النجوم العرب والعالميين.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنها تلعب دورًا مهمًا في الفيلم، رغم أنها ضيفة شرف.

وأشارت إلى أنها تقدم شخصية خطيبة الفنان أحمد عز في العمل، ليمازحها أديب: «خطيبة أحمد عز يا بختك، ده حتى أنا نفسي، حتي فرق السن بينكم مش كبير خالص».

وذكرت الزاهد، أن العديد من المشاهد الرومانسية الكوميدية تجمعها بعز في الفيلم، مشيدة بطاقم العمل وسعادتها بإخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح.

وأكملت: «خطوة مهمة إني أكون في حتة مختلفة، شفت حاجات مختلفة عمري ما شفتها، بيمنتجوا وهما بيصوروا، والكاميرات والأجهزة مختلفة، وشاطرين جدا.. أنا انبهرت».

وتحدثت عن سبب نجاحاتها خلال هذا العام، قائلة: «دعيت ربنا يارب السنة دي تكون فاتحة خير، وكنت بشتغل أوي، مبعملش حاجة غير إني أشتغل، معنديش صحاب كتير ولا بخرج كتير، لكني ركزت أوي السنة دي وأخلصت في الدعاء».

فيلم «7 DOGS» من بطولة نجمي السينما كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ويجمعهما لأول مرة في عمل عالمي الطابع، ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا أخيرًا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys: Ride or Die.