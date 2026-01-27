ضياء السيد: 15 مليون دولار لا تكفي لرحيل أي لاعب من الأهلي

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق أنه في حال تلقي الأهلي عرضًا بقيمة 15 مليون دولار لضم أحد لاعبيه المؤثرين، فعلى النادي رفضه، نظرًا لصعوبة تعويض العناصر الأساسية، مستشهدًا بموقفه السابق الرافض لرحيل وسام أبو علي، وهو ما أثبتت الأيام صحته بعد تأثر الفريق الواضح برحيل اللاعب.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن الأهلي دفع ثمن الاستغناء عن وسام أبو علي، في ظل عدم القدرة على إيجاد بديل بنفس الكفاءة، ما انعكس على الأداء الهجومي للفريق خلال الفترة الحالية.

ملف المهاجمين، مؤكدًا أن العراقي مهند علي لاعب جيد، لكنه لا يتناسب مع أسلوب لعب الأهلي، مشددًا على أن استمرار جراديشار يُعد خيارًا أفضل، خاصة بعد تقديمه مباريات بمستوى مميز.

واختتم ضياء السيد تصريحاته بمطالبة وليد صلاح الدين والجهاز الفني بعقد جلسة خاصة مع جراديشار، من أجل منحه الثقة الكاملة، مؤكدًا أن الدعم النفسي والفني قد يساعده على تقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة.