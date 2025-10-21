أكد أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، أن غياب التخطيط في الكرة المصرية، أدى إلى التراجع على مستوى المنتخبات لاسيما الناشئين، مؤكدا أن التفوق المغربي لم يأت من فراغ.

وفاز منتخب المغرب مؤخرا ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعدما تغلب على الأرجنتين فجر الإثنين في المباراة النهائية.

وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية أن الكرة المصرية كانت تتفوق على نظيرتها المغربية منذ 15 عاما، لكن لم يعد لدينا مشروعا نعمل عليه ونسعى لإنجاحه مثلما فعلت المغرب، من خلال الاهتمام بالناشئين عبر أكاديمية محمد الخامس.

وأضاف: "الدوري المغربي كل عام بطل جديد، لأن هناك عدل، هم يخططون منذ سنوات لما وصلوا إليه الآن، وتم تطوير البنية التحتية والرخص التدريبية".

وتابع ميدو: "يتم توزيع الأموال بشكل عادل على الأندية، والنتيجة أن العالم كله الآن يرفع القبعة للكرة المغربية".