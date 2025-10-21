سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب الإعلامي عمرو أديب، الفنانة هنا الزاهد بإخافته على الهواء عبر تقديم شخصية «سلمى»، والتي لعبتها في مسلسل «إقامة جبرية».

وطلبت الفنانة خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، من الإعلامي خوض حوار تمثيلي معها حتى تتمكن من تقمص الشخصية.

وبدأ أديب المشهد بالسؤال: «أنتِ ليه مش عايزة تتكلمي معايا»، لتدخل الزاهد في نوبة ضحك: «أنت بتضحك، أنا مش هعرف أعمل معاك حاجة دلوقتي».

وقرر الإعلامي الاستمرار في الحوار وسألها عن سبب عدم ردها على مكالمته الهاتفية بعد اتصاله 10 مرات، لترد الفنانة: «أنت كوميدي جدا».

وانتقل أديب إلى الأريكة التي تجلس عليها الفنانة ليندمج في المشهد بصورة أكبر، وتسأله بدورها عن المكان الذي تواجد فيه أمس.

ومازحها بالقول: «إمبارح كنت بتفرج على ماتش الزمالك، واتغلبنا 4 – صفر.. زي كل مرة»، لترد: «زعلان؟»، وينهي أديب المشهد بالقول: «شيء في قلبي يحترق».

