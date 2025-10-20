أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، الاثنين، إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية اعتبارا من بعد غد الأربعاء، بعد إعلاق استمر 30 شهرا جراء المعارك الدائرة بالبلاد.

والمطار مغلق منذ 15 أبريل 2023، إثر اندلاع معارك بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".

تلك المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، "أصدرت هيئة الطيران المدني نشرة تفيد بإعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية ابتداءً من الأربعاء 22 أكتوبر الجاري وذلك وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة".

وأفادت الوكالة بأن "هذا القرار يأتي تأكيدا على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات بصورة تدريجية بعد استكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن عودة مطار الخرطوم الدولي العمل بعد أكثر من عامين ونصف جراء المعارك بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".

وفي 27 مارس الماضي، أعلن الجيش السوداني، أن قواته تمكنت من تطهير آخر جيوب "قوات الدعم السريع" في محافظة الخرطوم، بعدما نجح قبل ذلك بيوم في استعادة السيطرة على مطار الخرطوم ومقرات أمنية وعسكرية وأحياء عدة شرق وجنوب العاصمة، للمرة الأولى منذ أبريل 2023.