الجيش السوري يعلن بدء عملية عسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب

أعلن الجيش السوري، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بهدف طرد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من المنطقة، وذلك بعد فشل الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني سوري أن وقف إطلاق النار في حلب فشل، مؤكدا أن الجيش سيسيطر على حي الشيخ مقصود بالقوة، بعد رفض الفصائل الكردية طلب الحكومة السورية سحب المقاتلين من الحي.

وأوضح الجيش السوري، في بيان، أن العملية تهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على الحي، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء عمليات التمشيط سيتم تسليم حي الشيخ مقصود لقوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة.

ويُعد حي الشيخ مقصود من أبرز معاقل القوات الكردية في مدينة حلب، وشهد خلال السنوات الماضية توترات واشتباكات متقطعة، وسط محاولات متكررة للتوصل إلى تفاهمات أمنية لم تنجح في تثبيت الاستقرار بشكل دائم.