 كاراكاس تبحث توسيع علاقاتها مع واشنطن.. وترامب يركز على النفط الفنزويلي - بوابة الشروق
السبت 10 يناير 2026 1:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

كاراكاس تبحث توسيع علاقاتها مع واشنطن.. وترامب يركز على النفط الفنزويلي

وكالات
نشر في: السبت 10 يناير 2026 - 1:04 ص | آخر تحديث: السبت 10 يناير 2026 - 1:04 ص

أعلنت الحكومة الفنزويلية الجمعة، أنها بدأت بحث إمكانية توسيع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة في بيان، إن فنزويلا قررت بدء عملية دبلوماسية يغلب عليها طابع الاستكشاف مع حكومة الولايات المتحدة، بهدف إعادة إقامة تمثيل دبلوماسي في كلا البلدين، بحسب شبكة الجزيرة.

وأوضحت أن وفدا فنزويليا سيزور الولايات المتحدة لإجراء تقييمات.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المسئولين الأمريكيين يبحثون إمكانية استئناف تدريجي لعمليات السفارة في فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية.

تأتي هذه التطورات في وقت أبدت فيه واشنطن وكاراكاس رغبتهما في التعاون إثر العملية العسكرية الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتولي نائبته ديلسي رودريغيز الرئاسة مؤقتا.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن بعثة دبلوماسية من الخارجية الأمريكية وصلت لإجراء تقييمات لوجستية مرتبطة بالعمل الدبلوماسي.

وأضافت أنه سيتم إرسال بعثة دبلوماسية فنزويلية إلى الولايات المتحدة للقيام بمهام دبلوماسية مقابلة، مؤكدة أن فنزويلا تشدد على أن الحفاظ على السلام يتم عبر الحلول الدبلوماسية وليس التصعيد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك