أعلنت الحكومة الفنزويلية الجمعة، أنها بدأت بحث إمكانية توسيع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة في بيان، إن فنزويلا قررت بدء عملية دبلوماسية يغلب عليها طابع الاستكشاف مع حكومة الولايات المتحدة، بهدف إعادة إقامة تمثيل دبلوماسي في كلا البلدين، بحسب شبكة الجزيرة.

وأوضحت أن وفدا فنزويليا سيزور الولايات المتحدة لإجراء تقييمات.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المسئولين الأمريكيين يبحثون إمكانية استئناف تدريجي لعمليات السفارة في فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية.

تأتي هذه التطورات في وقت أبدت فيه واشنطن وكاراكاس رغبتهما في التعاون إثر العملية العسكرية الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتولي نائبته ديلسي رودريغيز الرئاسة مؤقتا.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن بعثة دبلوماسية من الخارجية الأمريكية وصلت لإجراء تقييمات لوجستية مرتبطة بالعمل الدبلوماسي.

وأضافت أنه سيتم إرسال بعثة دبلوماسية فنزويلية إلى الولايات المتحدة للقيام بمهام دبلوماسية مقابلة، مؤكدة أن فنزويلا تشدد على أن الحفاظ على السلام يتم عبر الحلول الدبلوماسية وليس التصعيد.