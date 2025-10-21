أكد القيادي في حركة حماس ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية أن الحركة والفصائل الفلسطينية ملتزمون تمامًا بتسليم جميع الجثامين وفق ما نص عليه اتفاق شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات ميدانية كبيرة تواجه تنفيذ هذا البند بسبب تغيّر طبيعة الأرض ووجود عدد من الجثامين داخل أنقاض المباني أو في باطن الأرض، ما يستلزم وقتًا ومعدات خاصة لإتمام العملية.

وقال الحية، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على قناة القاهرة الإخبارية، إن الإرادة والتصميم لدى المقاومة كفيلان بإنهاء هذا الملف بالكامل رغم كل التحديات.

وأضاف أن اتفاق شرم الشيخ سيصمد، مؤكدًا أن ذلك يعود إلى رغبة الأطراف في الحفاظ عليه، وإلى الإرادة القوية لدى حماس والفصائل في الالتزام ببنوده، إلى جانب الدعم الدولي الواسع الذي تجلى في «التظاهرة الدولية الكبرى» التي استضافتها مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار الحية إلى أن الضمانات والوعود التي سمعها الوفد الفلسطيني خلال تلك القمة تعزز الثقة في استمرار الاتفاق وصموده خلال المرحلة المقبلة.