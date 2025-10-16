 حماس تحذر من العودة لمسار التطبيع على حساب حقوق الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
الخميس 16 أكتوبر 2025 9:50 م القاهرة
حماس تحذر من العودة لمسار التطبيع على حساب حقوق الشعب الفلسطيني


نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 9:29 م | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 9:29 م

حذر رئيس حركة حماس الفلسطينية في الضفة الغربية زاهر جبارين، مساء اليوم الخميس، من العودة لمسار التطبيع على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح جبارين أن اللحظة التاريخية التي صنعتها معركة طوفان الأقصى يجب استثمارها عربيًا وإسلاميًا في إقامة الدولة الفلسطينية، بحسب بيان لحماس على تطبيق تيليجرام.

وتابع جبارين: "آن الأوان لإعطاء شعبنا حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، ولا تبقى الدولة الفلسطينية رهينة للانحياز الأعمى الذي يمارس لصالح العدو الصهيوني".

ودعا إلى استمرار ملاحقة مجرمي الحرب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعزل الكيان الإسرائيلي.

وأكد أن الحركة ملتزمة بتطبيق الاتفاق الذي يضمن وقف الحرب وحماية الشعب الفلسطيني من العدوان، والبدء بالإعمار.

ومضى جبارين قائلا: كما أننا نرفض أي شكل من أشكال الوصاية الدولية على شعبنا.

