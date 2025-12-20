انطلاق عروض توتة توتة في الغربية ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انطلاق فعاليات مسرح المواجهة والتجوال، التي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ممثلة في البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وبعض قطاعات الوزارة.

دارت أحداث العرض المسرحي "توتة توتة"، تأليف الدكتور طارق عمار، وإخراج سعيد منسي، عن أبرز الشخصيات التاريخية المؤثرة؛ حيث تناول العرض السير الذاتية لرموز مصر في مجالات العلم، والفنون، والأدب، ومن بينهم: الكاتبة والأديبة نبوية موسى، والعالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل، وأحمد لطفي السيد أحد رموز حركة النهضة والتنوير في مصر، والمفكر الإسلامي الإمام محمد عبده، والدكتورة سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية.

شهدت الفعاليات توزيع أعداد من الإصدارات والكتب والمطبوعات الصادرة عن قطاعات وزارة الثقافة، بحضور المخرج محمد الشرقاوي، مدير المشروع، والذي أوضح أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يهدف إلى ترسيخ دور المسرح كأداة تنوير وبناء للوعي، بجانب إتاحة تقديم الفنون لكافة فئات المجتمع، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك ضمن رؤية الوزارة في تحقيق العدالة الثقافية.

وعن جولة الفعاليات، قال وائل شاهين، مدير عام الثقافة بالغربية، إن العرض المسرحي "توتة توتة" يجوب عددا من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، خلال الفترة من يوم 19 حتى 25 من الشهر الجاري، وهي: زفتى، ونهطاي، وتفهنا العزب، وسندبسط، وأبو الجهور، بجانب ليلة عرض على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، لافتا إلى أن الفعاليات تشهد إقامة باقة منوعة من أنشطة قصور الثقافة، ومنها: ورش حكي للأطفال، وورش فنية وحرفية.

كانت وزارة الثقافة قد أطلقت فعاليات المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، بداية من شهر سبتمبر الماضي، من محافظة قنا، وتلتها محافظة أسيوط، ثم محافظة جنوب سيناء، ودمياط، فيما تستمر فعاليات المشروع حتى شهر يونيو المقبل في عدد من المحافظات المصرية، حيث تقام عروض مشروع مسرح المواجهة والتجوال بمحافظة الغربية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات.