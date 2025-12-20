محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع

قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن هناك «بعض الخلط والتراكمات» لدى المواطن بشأن التعامل مع برامج صندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور»، أن صندوق النقد الدولي لا يعرض خدماته، ولكن تلجأ إليه الدول حين تواجه «مشكلة تمويلية»، على عكس البنك الدولي الذي يعرض تمويلات تنموية للمشروعات مثل المياه والصرف أو الصحة والتعليم.

وأكد أن جميع الدول الأعضاء في الصندوق، وعددها 190 دولة، تخضع لمراجعة سنوية دورية تسمى «مراجعة المادة الرابعة»، سواء كانت في برنامج أم لا، مشيرا إلى أن الروشتة الإصلاحية للصندوق ترتبط دائما بـ «إجراءات تمس الناس».

وبشأن اعتبار البعض أن إجراءات الصندوق تمثل «تدخلات»، أوضح أن أي حكومة تدخل في برنامج إصلاح يكون هدفها استعادة الاستقرار الاقتصادي نتيجة للوضع الاقتصادي المضطرب.

وأشار إلى أن روشتة استعادة الاستقرار الاقتصادي مع الصندوق، يرتبط عادة بإجراءات خفض الدين وضبط عجز الموازنة، والتعامل مع الدعم، وحصيلة الإيرادات الضريبية، مؤكدا أن «الروشتة عادة ما فيها آلام وآثار على بعض فئات المجتمع».