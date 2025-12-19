قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الحضارة المصرية تمثل «عقدة اليهود الأزلية»، استنادًا إلى رأي عالم النفس اليهودي سيجموند فرويد، الذي عزا تلك العقدة إلى أنهم «لم يجدوا لهم أي دور في صنع هذه الحضارة».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن الصهيونية العالمية «بدأت ترمي الحضارة المصرية القديمة بكل التهم، بعد أن فشلوا في إيجاد أي دور لهم في صُنع هذه الحضارة»، معربا في الوقت ذاته عن أسفه إزاء الحملة التي يقودها المتنبئ الهولندي الذي «فشل في توقع الزلازل، واتجه الآن للتشكيك في بناء المصريين للأهرامات».

ورد على الفيديو المتداول الذي يُظهر تساقط مياه الأمطار داخل بهو المتحف المصري الكبير، خلال الأيام الماضية، موضحا أن المنطقة التي ظهرت بها الأمطار «البهو العظيم» تعد منطقة خدمات واستقبال مفتوحة لتجمع الزوار، ومصممة لاستقبال ضوء الشمس والهواء الطبيعي، وبعض الأمطار.

وتابع: «هذا البهو العظيم مصمم لاستقبال بعض الأمطار، وأرضيته بها فتحات وممرات لإيصال هذه المياه وتوجيهها إلى بحيرة تمثال الملك رمسيس الثاني، والمياه الزائدة تستخدم لري الحدائق الخمس بالمتحف».

وأرجع الهجوم الذي يتعرض إليه المتحف المصري الكبير أكثر من أي مشروع أثرى آخر إلى أنه «مشروع ناجح»، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى استقبال 5 إلى 7 ملايين سنويا.

وأشار إلى أن اختيار التصميم من بين أكثر من 1500 تصميم من 83 دولة، يعني مراعاته لكل الظروف البيئية، مؤكدا أن مياه الأمطار لم تؤثر إطلاقا على الآثار أو مسار الزيارة.