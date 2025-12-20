رد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بمجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، على التساؤل حول توقعه لمنصبه الدولي بصندوق النقد، قائلا: «لم أتوقعه، ولكن خبرات الإنسان دائما في الحياة تتنوع وتزيد، حتى اللحظة الأخيرة قبل الممات».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور»، أن إبلاغه بالترشيح جاء من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى مطالبته بتولي رئاسة هيئة التأمين الصحي الشامل، بعد خروجه من وزارة المالية.

ونفى شعوره بأي قلق تجاه قبول المنصب الجديد بصندوق النقد، موضحا أن خبراته السابقة في العمل الدولي، التي شملت فترات في إنجلترا واسكتلندا، جعلته محتكا ببيئة العمل الدولية، قائلا: «طالما أن هناك فرصة لتعلم شيء جديد واكتساب خبرة إضافية، الواحد لا يتأخر».

ورفض تقييم أدائه خلال فترة توليه حقيبة وزارة المالية، قائلا: «لا أستطيع أن أحكم على نفسي، لكن الناس تستطيع أن تحكم، والتاريخ يستطيع أن يحكم، وربنا سبحانه وتعالى يقدر يحكم».

وشدد أن ولائه لمصر داخل صندوق النقد، قائلا: «أنا أمثل مصر في الصندوق، وأمثل الدول العربية، وأنا موجود هناك لأراعي مصالحهم».

ورفض فكرة أن تعامل الدول مع الصندوق يؤدي إلى «فقدان استقلالها»، مشيرا إلى أن هناك دولا عربية تقوم بتمويل أنشطة تنمية المهارات والقدرات داخل الصندوق.

ولفت إلى أن دولة الكويت تمول مركزا تدريبيا للصندوق، مضيفا أن المملكة العربية السعودية قامت مؤخرًا بتأسيس مركز مماثل في الرياض وتقوم بتمويله بهدف رفع الكفاءة.