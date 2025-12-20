لافروف: روسيا تعتزم إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الإفريقية



أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، اليوم السبت، في الجلسة العامة الأولى المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى «الشراكة الروسية الأفريقية» في القاهرة، أن روسيا ملتزمة بمواصلة إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للتعاون مع الدول الأفريقية.

وفي بداية افتتاح الجلسة العامة لمؤتمر منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، نقل لافروف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها: «أرحب بكم بحرارة في افتتاح المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومن الرمزي أن يُعقد هذا الحدث في مصر، الدولة التي شاركت في رئاسة القمة الروسية الأفريقية الأولى».

وأشار بوتين في برقية وجهها إلى المشاركين، والتي قرأها وزير الخارجية الروسي إلى أن «الدول الأفريقية تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة، وتلعب دوراً متزايد الأهمية في السياسة العالمية».

وأضاف بوتين في رسالته: «من المهم أننا كثفنا مؤخراً بشكل كبير التعاون البناء في العديد من المجالات. يدعم بلدنا الدول الأفريقية، في ضمان الأمن القومي ومعالجة نقص الغذاء ومكافحة الإرهاب والتطرف والتغلب على عواقب الكوارث الطبيعية ومكافحة الأوبئة الخطيرة».

وأشار إلى أن «روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات ودية ومتساوية تماماً ومتبادلة المنفعة مع شركائها الأفارقة».

وأوضح أن «المؤتمر الوزاري سيبحث بالتفصيل تنفيذ خطة عمل منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا للفترة 2023-2026، بالإضافة إلى تحديد مجالات جديدة وواعدة للعمل المشترك - لا سيما في قطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار، حيث لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة».

وقال لافروف في افتتاح الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية: «يعلق قادة بلداننا آمالاً كبيرة على اجتماع اليوم ويتوقعون منا قرارات بناءة ومقترحات منسقة تهدف إلى توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا وأفريقيا».

واستطرد: «تتطور الشراكة الروسية الأفريقية بثبات في جميع المجالات. ويستمر الحوار السياسي الهادف والقائم على الثقة، بما في ذلك على أعلى المستويات. ويتعزز التعاون التجاري والاقتصادي. ففي العام الماضي، ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 13%، ليصل إلى ما يقارب 28 مليار دولار. وأنا على يقين بأن هذا ليس سوى البداية. فنحن ملتزمون بمواصلة إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لتعاوننا العملي».

ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى «الشراكة الروسية الأفريقية»، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.

ويأتي المؤتمر استكمالًا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي، في نوفمبر 2024، حيث تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.