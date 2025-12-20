نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 13 شهيدًا، بينهم 6 شهداء جدد و7 انتشلت جثامينهم، إضافة إلى 20 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 401 شهيد، و1108 إصابات، و641 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 70 ألفًا و925 شهيدًا، و171 ألفًا و185 إصابة.

وأفادت بإضافة عدد 243 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم، واعتمادهم من قبل لجنة الشهداء من تاريخ 12/12/2025 إلى 19/12/2025.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.