 رومانو: مفاوضات الأهلي وبرشلونة لضم حمزة عبد الكريم مستمرة - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 12:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

رومانو: مفاوضات الأهلي وبرشلونة لضم حمزة عبد الكريم مستمرة

محمد ثابت
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 12:32 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 12:32 م

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات بشبكة سكاي سبورتس، أن حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الشاب، قد وافق على الانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية، فيما لا تزال المفاوضات بين الناديين جارية لحسم الصفقة.

وقال رومانو عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: "الموهبة المصرية حمزة وافق على الانضمام إلى برشلونة"، مضيفًا: "يحلم حمزة عبد الكريم بالانتقال إلى برشلونة، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الناديين".

ويتمسك برشلونة بضم اللاعب الشاب، إلا أن الاتفاق على التفاصيل المالية وبنود الصفقة ما زال يمثل عقبة في طريق إتمام الانتقال إلى الفريق الكتالوني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك