رومانو: مفاوضات الأهلي وبرشلونة لضم حمزة عبد الكريم مستمرة

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات بشبكة سكاي سبورتس، أن حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الشاب، قد وافق على الانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية، فيما لا تزال المفاوضات بين الناديين جارية لحسم الصفقة.

وقال رومانو عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: "الموهبة المصرية حمزة وافق على الانضمام إلى برشلونة"، مضيفًا: "يحلم حمزة عبد الكريم بالانتقال إلى برشلونة، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الناديين".

ويتمسك برشلونة بضم اللاعب الشاب، إلا أن الاتفاق على التفاصيل المالية وبنود الصفقة ما زال يمثل عقبة في طريق إتمام الانتقال إلى الفريق الكتالوني.