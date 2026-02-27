مسئول إيراني: فرص نجاح المفاوضات مع الولايات المتحدة مرتفع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح مسئول إيراني، الخميس، أن أجواء المفاوضات مع الولايات المتحدة، التي جرت الخميس، في جنيف كانت إيجابية.

وأكد أن فرص نجاح المفاوضات مرتفع ما لم يعمد الساعون إلى الحرب إلى تخريب مسار المحادثات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسئول إيراني لقناة الجزيرة القطرية وصفته بـ"الرفيع" (لم تكشف عن اسمه).

وأضاف المسئول: "الموقف الأمريكي في مفاوضات جنيف الأخيرة بات أقرب إلى الوقائع القائمة على الأرض".

وأشار إلى أن المحادثات الفنية انطلقت فعليا وأجواء المفاوضات مع الجانب الأمريكي كانت إيجابية.

وأوضح المسئول الإيراني أن فرص نجاح المفاوضات مع واشنطن مرتفعة ما لم تعرقلها أطراف تدفع باتجاه التصعيد والحرب.

وفي وقت سابق الخميس، استضافت مدينة جنيف السويسرية جولة ثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عُمانية.

واستؤنفت المحادثات بين طهران وواشنطن بسلطنة عُمان في 6 فبراير الجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو 2025.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات برعاية عُمانية في جنيف في 18 فبراير الجاري.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، والتخلي عن برنامجها الصاروخي الباليستية، وتلوِّح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

وفي إطار ذلك، تقوم الولايات المتحدة بتحريض من إسرائيل، منذ أسابيع، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى إيران أن الولايات المتحدة وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.