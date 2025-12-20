الجيش الأردني يعلن المشاركة في ضربات أمريكية على أهداف تابعة لداعش في سوريا

شارك الأردن عبر سلاح الجو الملكي الأردني، فجر الجمعة، بتنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عدداً من الأهداف التابعة لعصابة «داعش» الإرهابية في مناطق جنوبي سوريا.

وتأتي المشاركة بالتعاون مع الولايات المتحدة، في إطار عمليات التحالف الدولي، والذي انضمت إليه الحكومة السورية مؤخرا ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وجاءت هذه العملية في إطار الحرب على الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة، خاصة بعد أن أعاد تنظيم داعش الإرهابي من إنتاج نفسه وبناء قدراته في جنوب سوريا.

وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاجون» أن القوات الأمريكية نفذت فجر اليوم، ضربات استهدفت عشرات الأهداف لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، رداً على هجومه الإرهابي الذي استهدف قوات سورية – أمريكية مشتركة قرب تدمر، السبت الماضي.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكدت في بيان الليلة الماضية، التزام سوريا بمكافحة تنظيم داعش، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية، وأنها ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق التي يهددها، داعيةً الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي للانضمام إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب بما يسهم في حماية المدنيين، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.