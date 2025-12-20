خطف طالب وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بخطف طالب وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه في الجيزة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بموقع إخباري تضمن ادعاء القائمة على النشر بخطف نجلها وطلب فدية مالية بالجيزة.

بفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 6 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من "زوج القائمة على النشر" - مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه متجهاً إلى الجامعة وتلقيه اتصال هاتفى من أحد الأشخاص يفيد بأن نجله متواجد بصحبته وطلب مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه وقيامه بتحويل المبلغ المالى، وعقب ذلك عاد نجله لمنزله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم ("مركبة التوك توك، السلاح الأبيض " المستخدمان فى الواقعة، المبلغ المالى المستولى عليه)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.